18 мая, 00:45

Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

AP Photo/ Steven Senne
© AP Photo/ Steven Senne

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Власти штата Монтана первыми в США полностью запретили у себя социальную сеть TikTok, соответствующий закон в среду подписал губернатор штата Грег Джанфорте.

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"Для защиты личных данных жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в Монтане", - написал он в Twitter.

Согласно новому закону, который местный законодательный орган принял в апреле, на территории штата запрещается скачивать мобильное приложение TikTok. Таким образом, компании Apple и Google в своих магазинах приложений должны закрыть доступ к скачиванию приложения, иначе им грозят штрафы. Запрет начнет действовать с 1 января. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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