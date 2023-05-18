СМИ: США предложили Израилю совместно осуществлять военное планирование по Ирану

Израиль относится к предложению с подозрением, сообщает портал Axios

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена несколько недель назад предложила властям Израиля совместно осуществлять военное планирование, касающееся Ирана. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на должностных лиц двух стран.

Чиновники США отметили, что предложение является беспрецедентным и может серьезно укрепить военное сотрудничество США и Израиля, подчеркивается в публикации. Как в ней уточняется, это предложение "не касается планирования каких-либо совместных ударов США и Израиля" по ядерным объектам Ирана. Оно якобы призвано "заверить Израиль в военной поддержке со стороны США".

Как полагает один из собеседников портала из числа должностных лиц США, такое совместное планирование означает, что стороны делятся своими планами на случай различных непредвиденных ситуаций и могут обсуждать, как наилучшим образом решать различные вопросы, которые могут возникнуть в регионе в связи с действиями Ирана.

По сведениям Axios, "израильские должностные лица пока относятся к предложению с подозрением". Они опасаются, что это попытка "связать руки Израилю", удержав эту страну от "действий против Ирана, особенно против его ядерных объектов, если США возражают. Власти еврейского государства "не отвергли идею, но просили разъяснений относительно того, что "совместное военное планирование" означает на практике", констатируется в публикации.

Как следует из материала, предложение было сделано во время посещения Израиля министром обороны США Ллойдом Остином, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли и командующим Центральным командованием ВС США генералом Майклом Куриллой.