18 мая, 01:33
Военная операция на Украине

NYT узнала, что США не разрешают украинским пилотам обучаться на европейских F-16

AP Photo/ Khalil Hamra
© AP Photo/ Khalil Hamra

Как отмечает газета, в Вашингтоне боятся, что американские секретные технологии могут попасть в руки противника

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Американские власти не позволяют украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как Вашингтон не намерен передавать эти самолеты киевским властям. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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По ее сведениям, несмотря на то что некоторые страны Европы готовы отдать F-16, для передачи самолетов киевским властям им необходимо получить одобрение США, которые эти истребители произвели. Без согласия Вашингтона, указывает издание, подготовка украинских пилотов будет сведена к тактическим занятиям и изучению технического языка.

Как отмечает газета, администрация президента США Джо Байдена не хочет передавать истребители из-за их дороговизны, а также боится, что американские секретные технологии, в том числе установленный в этих истребителях радар, могут попасть в руки противника. В среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему не планирует поставлять истребители F-16.

Как сообщил 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам Рютте, идет "интенсивный диалог".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро".

Между тем канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака объявила ранее, что Лондон откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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