18 мая, 02:25

WSJ: Десантис выдвинет свою кандидатуру на выборы президента США на следующей неделе

AP Photo / MAYA ALLERUZZO
Губернатор штата Флорида Рон Десантис
© AP Photo / MAYA ALLERUZZO

По мнению многих американских СМИ, губернатор Флориды является главным соперником бывшего лидера Соединенных штатов Дональда Трампа в стане республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис на следующей неделе подаст заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах президента США 2024 года. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По ее сведениям, помимо подачи заявки в Федеральную избирательную комиссию США, на следующей неделе команда 44-летнего Десантиса, который, по мнению многих американских СМИ, является основным соперником бывшего президента Соединенных штатов Дональда Трампа в стане республиканцев, проведет мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию.

Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии США поддержал бы кандидатуру Десантиса, если бы праймериз партии проводились сейчас. При этом 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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