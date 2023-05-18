В Киеве не исключили возможность очного участия Зеленского в саммите G7

Все будет зависеть от ситуации на поле боя, уточнил заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Офис президента Украины не исключает возможность очного участия украинского лидера Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. Об этом в четверг японскому агентству Kyodo сообщил заместитель руководителя офиса Игорь Жовква.

"Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Окончательное решение будет принято после тщательной оценки ситуации на поле боя", - приводит его слова японское агентство. В то же время Жовква подчеркнул, что Зеленский в любом случае в том или ином формате примет участие в предстоящем саммите G7 в Хиросиме.

Между тем источники Kyodo в правительстве Японии исключили возможность личного визита президента Украины в Хиросиму.

Япония в 2023 году председательствует в G7. К настоящему времени она уже провела несколько министерских встреч, в том числе заседания глав МИД, министров цифровизации, а также глав Минфинов и центробанков.

На саммит в Хиросиму приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами Глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности. Ранее в ходе визита на Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида приглашал Зеленского принять участие в саммите G7 по видеосвязи.