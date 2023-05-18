Президент Туркмении проведет переговоры с Си Цзиньпином

В ходе встречи стороны намерены подписать несколько документов

АШХАБАД, 18 мая. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в четверг прибыл в Китай с рабочим визитом, сообщает государственное агентство TDH.

По данным издания, Бердымухамедов примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай", который состоится в городе Сиань. Также в рамках визита запланирована встреча туркменского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам очередных переговоров предусматривается подписание документов, которые пополнят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

Китай, как ранее отмечал Бердымухамедов, является одним из надежных и стратегических партнеров Туркмении. По его словам, текущие отношения стран широкие и разносторонние: они охватывают все основные сферы - политику, экономику, торговлю, культуру, науку, образование.

По данным TDH, в экономическом сотрудничестве двух государств приоритетным направлением является топливно-энергетическая отрасль. Как пишет Международный информационный центр (МИЦ, входит в структуру Госкомитета Туркмении по телевидению, радиовещанию и кинематографии), участие Туркмении в саммите "Центральная Азия - Китай", по сути, обеспечивает энергетическую составляющую партнерства государств в этом формате.

Еще одной важной для Туркмении темой, которую планируется обсудить на саммите, станет транспортное сотрудничество. TDH отмечает, что Туркмения выступает за создание мощной и современной инфраструктуры, объединяющей транспортные системы Азии, Европы, Ближнего Востока, а также максимальное использование потенциала портовой инфраструктуры восточного Каспия, в частности порта Туркменбаши, для выхода на мировые рынки.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай обсудит "грандиозный план сотрудничества" со странами Центральной Азии. Ранее МИД КНР сообщил, что город Сиань примет саммит "Китай - Центральная Азия", который пройдет 18-19 мая. Форум проведет председатель КНР. Ожидается, что в мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.