Белый дом не уточнил, идет ли диалог с Конгрессом о скором исчерпании бюджета помощи Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что Америка уже продемонстрировала "приверженность украинцам", предоставив финансовую поддержку Киеву

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Администрации США пока нечего сообщить о возможных консультациях с Конгрессом относительно того, что американский бюджет военной помощи Киеву почти исчерпан. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего сообщить относительно каких-либо обсуждений с Конгрессом или каких-либо обсуждений помощи", - ответила она на вопрос о том, обсуждают ли в Белом доме то, что выделенные ранее на военную помощь Украине средства скоро иссякнут. По версии Жан-Пьер, США ранее уже продемонстрировали "приверженность украинцам" путем предоставления военной и финансовой поддержки Киеву. Жан-Пьер выступала на брифинге для журналистов на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося в Хиросиму на саммит Группы семи 19-21 мая.

Американское издание Defense One во вторник информировало, ссылаясь на собственные подсчеты, что к августу поступление Киеву американской военной помощи прекратится или замедлится, если Конгресс не одобрит выделение новых средств на эти нужды. В публикации отмечалось, что администрация Байдена пока не направила законодателям соответствующий запрос.

Как сообщила ранее на этой неделе газета Politico, от пакета помощи Украине в размере $48 млрд, утвержденного ранее Конгрессом, осталось порядка $6 млрд. Согласно оценке издания, это означает, что к середине лета средства Вашингтона, выделенные на помощь Киеву, могут быть исчерпаны.