Президент Узбекистана проведет в четверг переговоры с Си Цзиньпином

Также Шавкат Мирзиёев планирует принять участие в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Китай"

ТАШКЕНТ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай, в четверг запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а в пятницу он примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В соответствии с программой визита глава нашего государства 18 мая проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. <...> 19 мая президент Узбекистана примет участие в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Китай", - говорится в сообщении.

Форум в Сиане проведет Си Цзиньпин. В мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Как ранее сообщал китайский лидер, КНР и страны Центральной Азии намерены обсудить "грандиозный план сотрудничества".