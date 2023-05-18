18 мая, 03:39

Президент Узбекистана проведет в четверг переговоры с Си Цзиньпином

Также Шавкат Мирзиёев планирует принять участие в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Китай"

ТАШКЕНТ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай, в четверг запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а в пятницу он примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В соответствии с программой визита глава нашего государства 18 мая проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. <...> 19 мая президент Узбекистана примет участие в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Китай", - говорится в сообщении.

Форум в Сиане проведет Си Цзиньпин. В мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Как ранее сообщал китайский лидер, КНР и страны Центральной Азии намерены обсудить "грандиозный план сотрудничества". 

Теги:
УзбекистанКитайСи ЦзиньпинМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация