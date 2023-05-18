Тайвань зафиксировал приближение к острову одного беспилотника и четырех кораблей НОАК

В ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения

ГОНКОНГ, 18 мая. /ТАСС/. Военные Тайваня зафиксировали за минувшие сутки в районе острова один летательный аппарат и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении оборонного ведомства острова.

"В период с 06:00 (01:00 мск) 17 мая до 06:00 (01:00 мск) 18 мая в районе Тайваня были обнаружены один летательный аппарат и четыре корабля НОАК", - сказано в сообщении.

Как утверждает ведомство, летательный аппарат - беспилотник WZ-7 - вошел в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. В ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.

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