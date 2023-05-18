Правительство Колумбии и повстанцы возобновили переговоры после конфликта

Стороны намерены достичь соглашения о двустороннем прекращении огня

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Колумбии и повстанцы из "Армии национального освобождения" (АНО) возобновили диалог после того, как леворадикальная группировка заявила о кризисе в мирных переговорах.

"Мы возобновили обычные заседания переговорной группы после того, как произошел обмен пояснениями по поводу недавнего выступления президента Густаво Петро", - говорится в совместном заявлении делегаций, опубликованном в среду.

В нем также говорится, что стороны намерены достичь соглашения о двустороннем прекращении огня в ходе текущего раунда переговоров. "Мы подтверждаем наше твердое решение продолжать переговоры до достижения мирного соглашения с осуществлением перемен, которые нужны стране", - отмечается в документе.

В понедельник АНО заявила, что переговоры с правительством переживают кризис. Поводом для заявления стало выступление президента Колумбии, высказавшего мысль, что по крайней мере часть повстанцев больше интересуют нелегальные источники дохода, а не идеология. Повстанцы назвали слова Петро проявлением неуважения.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец конфликту, который продолжался более полувека и из-за которого погибли более 250 тыс. человек.

Петро, вступивший в должность президента Колумбии в августе прошлого года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ноябре прошлого года власти страны объявили о начале диалога с повстанцами из АНО.