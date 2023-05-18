18 мая, 04:08,
обновлено 18 мая, 04:50
Военная операция на Украине

Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису

Ли Хуэй также дал обещание сделать все возможное для того, чтобы урегулировать кризис

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев разъяснил властям Украины позицию Пекина по украинскому кризису. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ли Хуэй изложил позицию китайской стороны по поводу политического урегулирования украинского кризиса", - говорится в распространенном сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Как уточняется, спецпредставитель провел отдельные встречи с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Ли Хуэй провел встречи с представителями министерства обороны, госучреждений Украины, курирующих вопросы инфраструктурного строительства и энергетики. Посланник подчеркнул, что Китай будет придерживаться четырех принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов для урегулирования конфликта).

Ли Хуэй пообещал оказать "все возможное содействие" для урегулирования украинского кризиса. 

Теги:
УкраинаКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация