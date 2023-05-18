Эксперт заявил, что Эрдоган победит во втором туре выборов с "хорошей разницей"

По мнению главы турецкой компании по изучению общественного мнения "Оптмпар" Хильми Ташдемира, действующий президент наберет более 53% голосов

АНКАРА, 18 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган победит во втором туре выборов главы республики, назначенных на 28 мая, набрав свыше 53% голосов избирателей. Такой прогноз озвучил глава турецкой компании по изучению общественного мнения "Оптмпар" Хильми Ташдемир, которая одной из немногих правильно предсказала итоги первого тура голосования, состоявшегося 14 мая.

"Эрдоган во втором туре выборов победит с хорошей разницей. Он наберет свыше 53% голосов", - сказал социолог в четверг в эфире телеканала TVNET.

По его мнению, оппозиция переоценила свои возможности на выборах, "не просчитала процесс", выступила с лозунгами, многие из которых "не были восприняты обществом". "В итоге она уступила не только на президентских выборах, но и не получила большинства в парламенте, хотя не имела большие амбиции", - отметил Ташдемир.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам первого тура президентских выборов действующий президент Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. Для победы в нем достаточно простого большинства.

На парламентских выборах возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития получила 323 мандата в 600-местном парламенте.