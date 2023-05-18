Парламент Казахстана одобрил закон об обмене кредитными историями в ЕАЭС

Теперь закон направят президенту на подписание

АСТАНА, 18 мая. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили закон о ратификации соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Соглашение было заключено 21 декабря 2021 года в Москве. Документ определяет механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, и направлен на создание равных условий для резидентов всех государств-членов ЕАЭС при обращении за кредитными ресурсами в банки, находящиеся на территориях других стран-участниц объединения.

Кроме того, соглашение направлено на обеспечение для банков возможности качественной оценки рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов ЕАЭС, что будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках союза.

После одобрения Сенатом закон "О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза" поступит на подпись президенту республики.