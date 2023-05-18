Группа граждан КНДР бежала в Южную Корею в начале мая на рыболовной лодке

Они сообщили, что хотят остаться в республике

СЕУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Группа перебежчиков из КНДР попала в Южную Корею через Желтое море на рыболовной лодке в начале мая. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.

Ночью 6 мая судно с перебежчиками, среди которых была семья с детьми, пересекло северную разграничительную линию в Желтом море, которую Сеул считает фактической морской границей с КНДР. После этого южнокорейская сторона направила военных на перехват лодки.

Граждане КНДР изъявили желание остаться в Республике Корея. Сейчас их допрашивают на военной базе представители южнокорейских властей, в том числе Национальной разведывательной службы, пишет Yonhap.

Из-за ограничений на границе, введенных Пхеньяном в связи с распространением коронавируса в мире, прирост числа перебежчиков в последние годы снизился. В 2019 году из КНДР в Южную Корею бежало около 1 000 человек, в 2020 году - 229, в 2021 и 2022 году - 63 и 67 человек соответственно.