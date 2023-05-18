Reuters: японские военные госпитали будут принимать на лечение украинских солдат

Токио намерен взять на себя большую часть расходов, отмечает агентство

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Японские госпитали Сил самообороны страны будут принимать на лечение раненых украинских солдат. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Как сообщил агентству на условиях анонимности законодатель от правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии, официально соответствующее решение должно быть принято в самое ближайшее время. Подчеркивается, что это будет первый случай, когда госпитали японских Сил самообороны примут на лечение иностранных военнослужащих.

Ожидается, что большую часть расходов также возьмет на себя японская сторона.