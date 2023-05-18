18 мая, 05:19
Военная операция на Украине

Reuters: японские военные госпитали будут принимать на лечение украинских солдат

Токио намерен взять на себя большую часть расходов, отмечает агентство

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Японские госпитали Сил самообороны страны будут принимать на лечение раненых украинских солдат. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Как сообщил агентству на условиях анонимности законодатель от правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии, официально соответствующее решение должно быть принято в самое ближайшее время. Подчеркивается, что это будет первый случай, когда госпитали японских Сил самообороны примут на лечение иностранных военнослужащих.

Ожидается, что большую часть расходов также возьмет на себя японская сторона. 

Теги:
ЯпонияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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