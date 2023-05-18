Додон обвинил руководство Молдавии в установлении диктатуры с согласия западных кураторов

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Молдавии встали на путь диктатуры при поддержке западных кураторов, закрывающих глаза на их злоупотребления. Об этом заявил бывший президент республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон, комментируя вмешательство правительства в выборы главы Гагаузии.

"Президент Майя Санду встала на путь диктатуры, и эта "история успеха" стала новым кошмаром для народа Республики Молдова. Происходит это в том числе по вине западных кураторов, закрывающих глаза на антидемократические злоупотребления", - сказал Додон в видеообращении, размещенном в четверг в его Telegram-канале. Бывший глава государства подчеркнул, что анонсированный властью саммит Европейского политического сообщества 1 июня в Молдавии "пройдет на фоне террора и ненависти населения к диктаторскому режиму, установленному президентом Майей Санду, европейские чиновники приедут в страну, охваченную страхом, нищетой и отчаянием, управляемую антинародным режимом".

Общественная ситуация в Молдавии обострилась после того, как ЦИК Гагаузии объявил итоги выборов главы автономии, на которых победила представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. После этого Санду заявила, что второй тур выборов в Гагаузии прошел с нарушениями, а в ЦИК автономии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. На этом фоне в Комрате начался стихийный митинг, участники которого не позволяли полиции вынести документы из здания ЦИК. В нем приняли участие депутаты Народного собрания, которые приняли постановление поддержать решение ЦИК. С осуждением действий властей Молдавии выступила действующая глава Гагаузии Ирина Влах, Додон, молдавские оппозиционные партии. Партия социалистов Молдавии на следующей неделе внесет в парламент постановление об узурпации власти со стороны президента Санду и правящей партии.