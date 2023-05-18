18 мая, 05:37
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили о применении БПЛА по позициям сил Азербайджана на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило, что при осмотре территории обнаружены остатки сброшенных с беспилотников снарядов

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о нанесении Вооруженными силами Армении ударов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по позициям армии республики на границе двух стран.

"18 марта в 07:15 (06:15 мск) Вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при осмотре территории обнаружены остатки сброшенных с беспилотников снарядов, изготовленных кустарным способом. "Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь, принимаются ответные меры", - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана возложило всю ответственность за возникшую напряженность в регионе на военно-политическое руководство Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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