Обвиняемого в утечке из Пентагона заподозрили в передаче секретных данных за рубеж

Прокуратура США считает, что Джек Тейшейра умышленно передавал секретную информацию "в течение длительного периода более чем 150 пользователям по всему миру"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра мог передавать конфиденциальную информацию иностранным гражданам. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Прокуратура считает, что "умышленная передача секретной информации Тейшейрой в течение длительного периода более чем 150 пользователям по всему миру" опровергает утверждение его адвокатов, что обвиняемый никогда не предполагал широкого распространения документов. По данным издания, прокуратура представила новые доказательства того, что его освобождение под залог может быть сопряжено с "рисками для национальной безопасности" страны, а "ущерб, который обвиняемый может нанести, является исключительно большим".

Как отмечает газета, ранее Тейшейра также был оштрафован на работе за несоблюдение правил обращения с секретными документами. Он "был замечен, когда делал заметки о секретной информации" в комнате, предназначенной для работы с конфиденциальными материалами. Позже в рабочих документах отмечалось, что обвиняемый "игнорировал приказ о прекращении противоправных действий".

Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. Как передавали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, как считается, секретные материалы Пентагона попали в интернет.

14 апреля Тейшейре были предъявлены обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. Первый пункт предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. По второму пункту обвинения Тейшейра может быть приговорен к десяти годам тюрьмы.