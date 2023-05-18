Боррель считает, что Китай должен "оказать давление" на РФ для развития отношений с ЕС

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, "любой предполагаемый нейтралитет на самом деле равносилен переходу на сторону агрессора"

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Отношения между Евросоюзом и Китаем не будут развиваться, если КНР не будет "оказывать давления" на Россию по ситуации на Украине. С таким утверждением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной в четверг статье в испанской газете El Pais.

"Что касается Украины, наш посыл ясен: у отношений ЕС - Китай нет возможности для развития, если Китай не оказывает давления на Россию, чтобы она ушла с Украины", - заверил он. По версии Борреля, "любой предполагаемый нейтралитет на самом деле равносилен переходу на сторону агрессора".

Глава евродипломатии отметил, что ЕС будет приветствовать шаги со стороны Китая в направлении поиска решения, которое будет способствовать "установлению справедливого мира на Украине".