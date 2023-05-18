Politico: США готовятся к возможности заморозки конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий, и будет похож в том числе на ситуацию на Корейском полуострове. Об этом в четверг написала газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, различные американские ведомства и Белый дом рассуждали по поводу дальнейшего развития украинского конфликта. В частности, они обсуждали варианты его "замораживания" на долгий срок, в соответствии с которым будут согласованы потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не пересекать. Эти линии необязательно должны быть официальными границами. Издание называет такой сценарий наиболее реалистичным и вероятным, поскольку стороны не намерены признавать поражение, а в Белом доме считают, что грядущее контрнаступление Киева не нанесет "смертельного удара России".

"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли [конфликт] выглядеть замороженным или оттаявшим", - сказал изданию американский чиновник, знакомый с ходом обсуждений, ведущихся в администрации Байдена. По его словам, планирование на долгий срок становится все более приоритетным для администрации, тогда как в предыдущие месяцы речь шла больше "о срочном и краткосрочном".

По оценке издания, даже само предположение о планировании на долгосрочную перспективу может подорвать уверенность руководства Украины в том, что США и дальше будут помогать Киеву. Особенно с учетом того, что некоторые республиканцы намерены ослабить поддержку Украины в будущем. Один из источников издания, высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, отметил, что сейчас обсуждается множество планов на случай непредвиденных обстоятельств, а ситуация изменчива. По его оценке, Вашингтон уверен только в том, что Россия "не завоюет" Украину.

Американские чиновники, с которыми поговорила газета, отмечают, что конфликт будет в "горячей" фазе еще долгое время, а администрация намерена и дальше предоставлять Киеву оружие и поддержку для "вытеснения" российских военных с как можно большей территории. Источники издания ожидают, что боевые действия будут продолжаться и после предполагаемого контрнаступления Украины. В среднесрочной перспективе, считают они, ситуация зайдет в тупик: бои будут продолжаться, но ни одна из сторон не добьется значительных успехов. Также вероятным вариантом они называют "войну на истощение" - ситуацию, когда обе стороны конфликта будут пытаться нанести противнику огромные потери, надеясь, что тот потерпит поражение.

Корейский сценарий

Как пишет газета, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше вероятность того, что на Россию и Украину будет оказываться давление - как внутри, так и со стороны других стран. Стороны будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня, перемирии или о выработке правового механизма для остановки или прекращения конфликта.

Некоторые американские чиновники и аналитики сообщили газете, что моделью развития конфликта на Украине может быть Корейская война. Активная фаза боевых действий в рамках этого конфликта, напоминает издание, закончились перемирием в 1953 году, но даже 70 лет спустя официально обе Кореи не объявили о завершении войны.

"Остановка [конфликта] в корейском стиле - это, безусловно, то, что обсуждали эксперты и аналитики в правительстве и вне его. Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, что должно быть согласовано, это прекращение стрельб вдоль установленной линии", - сообщил газете бывший чиновник администрации Байдена.

Издание напоминает, что в отличие от конфликта на Украине, США принимали участие в Корейской войне и до сих пор держат тысячи солдат в Южной Корее.