Боррель заявил, что ЕС должен быть готов "ко всем сценариям" по вопросу Тайваня

При этом, как отметил глава внешнеполитической службы ЕС, позиция Евросоюза "остается последовательной и основывается на его политике "одного Китая"

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен быть готов к любому развитию ситуации вокруг Тайваня. Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной в четверг статье в испанской газете El Pais.

"В отношении Тайваня позиция ЕС остается последовательной и основывается на его политике "одного Китая", - написал дипломат. - Любое одностороннее изменение статус-кво и любое применение силы имели бы огромные экономические и политические последствия и последствия для безопасности".

"ЕС должен подготовиться ко всем сценариям и взять на себя обязательство с Китаем, чтобы сохранить статус-кво и работать над снижением напряженности", - заключил Боррель.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.