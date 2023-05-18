Полиция Кипра проинформировала посольство РФ об аресте двух россиян

Как сообщили ранее местные СМИ, правоохранительные органы раскрыли подготовку покушения на российского журналиста, который проживает в Пафосе, его имя не раскрывается

НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Полиция Кипра проинформировала посольство РФ об аресте в двух россиян в городе Пафос. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии дипмиссии.

Как сообщили ранее местные СМИ, правоохранительные органы раскрыли подготовку покушения на российского журналиста, который проживает в Пафосе. Его имя не раскрывается.

"Полиция Республики Кипр, согласно установленной процедуре, проинформировала посольство о задержанных российских гражданах. Находимся в контакте с местными правоохранительными органами", - отметили в посольстве.

Ранее полиция Кипра подтвердила задержание двух граждан РФ. "Мы не можем предоставить детали по данному расследованию, но мы можем подтвердить, что в минувшие субботу и воскресенье были задержаны два человека по данному делу", - заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель столичного департамента полиции Христос Андреу. Он также сказал, что не может подтвердить сообщения о том, что лицо, на которое готовилось покушение, является журналистом.

По словам представителя правоохранительных органов, срок содержания под стражей задержанных истекает в пятницу. "Теперь дело будет передано в офис генерального прокурора для его рассмотрения и определения дальнейших шагов", - добавил Андреу.

Как ранее сообщил местный телеканал "Альфа", полиция Кипра раскрыла подготовку покушения на российского журналиста, арестованы два человека. Согласно последней информации, организатором покушения якобы является 62-летний гражданин РФ, его подельнику, которому была отведена роль исполнителя, 56 лет. При этом телеканал отмечает, что в ходе расследования появились данные о личных и финансовых разногласиях предполагаемого организатора покушения и его потенциальной жертвы.