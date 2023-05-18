18 мая, 10:55
Столкновения в Судане

Число жертв столкновений в Судане возросло до 833

EPA-EFE/ AMEL PAIN
© EPA-EFE/ AMEL PAIN

Ранения получили 3 329 человек

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 833.

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Об этом сообщил в четверг комитет врачей Судана.

"Число погибших в результате столкновений среди гражданского населения возросло до 833, ранения получили 3 329 человек", - приводит телеканал Al Jazeera заявление организации. Во вторник профсоюз врачей Судана сообщал, что жертвами конфликта стали 822 человека, ранены 3 215 мирных жителей.

По данным ООН на 14 мая, в результате столкновений погибли 676 гражданских лиц, ранения получили свыше 5 575. 

Теги:
СуданСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
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