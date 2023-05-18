ОДКБ подтвердила готовность оказать помощь Армении

Речь идет о направлении мониторинговой миссии и поддержке в военно-технической сфере, заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает готовность оказать Еревану возможную помощь путем направления мониторинговой миссии ОДКБ ив рамках военно-технического сотрудничества. Об этом в четверг на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"Вновь, как и было заявлено на ноябрьской прошедшего года сессии Совета коллективной безопасности [ОДКБ], подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами", - сказал он.

Тасмагамбетов отметил, что вызванная многолетними противоречиями между Арменией и Азербайджаном напряженность на Южном Кавказе сохраняется, фиксируются вспышки вооруженных столкновений. "Безусловно, приветствуем усилия конфликтующих сторон, направленные на заключение всеобъемлющего мирного соглашения", - добавил генсек ОДКБ.