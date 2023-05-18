18 мая, 10:46,
обновлено 18 мая, 11:43

ОДКБ подтвердила готовность оказать помощь Армении

Речь идет о направлении мониторинговой миссии и поддержке в военно-технической сфере, заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает готовность оказать Еревану возможную помощь путем направления мониторинговой миссии ОДКБ ив рамках военно-технического сотрудничества. Об этом в четверг на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

"Вновь, как и было заявлено на ноябрьской прошедшего года сессии Совета коллективной безопасности [ОДКБ], подтверждаем готовность оказать Еревану возможную помощь как путем направления мониторинговой миссии ОДКБ, так и за счет военно-технического содействия, обучения пограничников и оснащения их современными техническими средствами", - сказал он.

Тасмагамбетов отметил, что вызванная многолетними противоречиями между Арменией и Азербайджаном напряженность на Южном Кавказе сохраняется, фиксируются вспышки вооруженных столкновений. "Безусловно, приветствуем усилия конфликтующих сторон, направленные на заключение всеобъемлющего мирного соглашения", - добавил генсек ОДКБ. 

Теги:
АрменияТасмагамбетов, Имангали Нургалиевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация