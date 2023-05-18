18 мая, 10:52,
обновлено 18 мая, 11:42

Совбез Белоруссии заявил, что силы НАТО в ЕС могут начать боевые действия без мобилизации

В ведомстве зафиксировали "опасные качественные изменения в деятельности" альянса

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Войсковые группировки НАТО в Европе способны начать боевые действия без проведения мобилизационного развертывания. Об этом в четверг на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО. В частности, войсковые группировки Североатлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что НАТО "для масштабных резонансных провокаций с применением вооруженных сил уже созданы все условия".

"Все это в совокупности вынуждает и Беларусь, и Россию предпринимать новые активные меры стратегического сдерживания, в том числе практические шаги по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси", - добавил Вольфович. 

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