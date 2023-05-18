Совет ПА ОДКБ принял заявление о противодействии употреблению наркотиков среди детей

Парламентарии считают, что для эффективного решения этой проблемы нужны не только усилия внутригосударственного характера, но и слаженное международное сотрудничество

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) принял на заседании в четверг заявление о противодействии употреблению наркотиков среди детей и молодежи.

В заявлении парламентарии отмечают, что проблема злоупотребления наркотиками среди детей и молодежи приобрела глобальный характер. "Ключевыми факторами негативного развития наркоситуации в государствах - членах ОДКБ являются расширение оборота синтетических наркотиков и немедицинского потребления психоактивных веществ, прохождение основных маршрутов наркотрафика через территорию государств - членов ОДКБ, использование в противоправной деятельности возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, а также новейших финансовых инструментов", - указано в документе.

В тексте подчеркнуто, что, несмотря на принимаемые правоохранительными и иными государственными органами и организациями государств - членов ОДКБ комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в отношении детей и молодежи, криминогенная обстановка в этой сфере остается сложной.

"Выступаем категорически против пересмотра системы антинаркотического сотрудничества для ослабления контроля за незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также против легализации потребления любых наркотических средств в немедицинских целях", - говорится в заявлении.

Парламентарии считают, что для эффективного решения задачи по противодействию употреблению наркотиками среди детей и молодежи необходимы не только усилия внутригосударственного характера, но и слаженное международное сотрудничество. "Заявляем о необходимости совершенствования мер по профилактике вовлечения детей и молодежи в наркопреступность и их защите от приобщения к наркотикам, включая широкую информационно-разъяснительную работу, продвижение здорового образа жизни, в том числе с привлечением сфер образования, культуры, здравоохранения, социального окружения личности, института семьи", - указано в документе.