18 мая, 11:08,
обновлено 18 мая, 11:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян назвал прогрессом встречу с Алиевым 14 мая

Она важна для согласования мирного договора и делимитации границ, отметил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным шагом встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ.

"14 мая мы сделали еще один шаг и зафиксировали, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении, а Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Должен отметить, что считаю это важным шагом в установлении мира в регионе, завершения доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и демаркации границ", - отметил он в четверг на заседании правительства. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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