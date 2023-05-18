Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

По словам премьер-министра Армении, соответствующее предложение поступило от российской стороны

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 25 мая проведет переговоры в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

"Нам поступило предложение российской стороны провести трехстороннюю встречу на высшем уровне 25 мая в Москве при посредничестве президента России, мы это предложение приняли", - отметил он.

Пашинян добавил, что, кроме Москвы, он собирается встретиться с Алиевым 1 июня в Кишиневе. Эти переговоры пройдут с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. "Встреча в таком же формате запланирована в октябре в Гранаде. Следующая трехсторонняя встреча в Брюсселе запланирована на июль", - добавил он.

Пашинян назвал позитивным шагом встречу с Алиевым 14 мая в Брюсселе. По его словам, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ. "14 мая мы сделали еще один шаг и зафиксировали, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении, а Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Должен отметить, что считаю это важным шагом в установлении мира в регионе, завершения доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и демаркации границ", - указал он.