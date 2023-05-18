Байден сообщил премьеру Папуа - Новой Гвинеи об отмене визита из-за угрозы дефолта США

Вместо президента США в Порт-Морсби отправится госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Папуа - Новой Гвинеи Джеймсом Марапе сообщил, что не сможет посетить страну для участия в форуме лидеров государств - членов Форума тихоокеанских островов, поскольку вынужден возвращаться в Вашингтон для предотвращения дефолта. Об этом в четверг проинформировала пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден, позвонив с борта самолета американского лидера, лично сообщил, что не сможет поехать в Папуа - Новую Гвинею для встречи с премьер-министром Марапе и другими лидерами Форума тихоокеанских островов в связи с необходимостью вернуться в Вашингтон для встречи с руководством Конгресса, чтобы убедиться, что Конгресс примет меры для предотвращения дефолта к установленному сроку", - говорится в сообщении.

Вместо Байдена в Порт-Морсби отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент США пригласил премьера Папуа - Новой Гвинеи и лидеров других тихоокеанских государств посетить Вашингтон позднее в 2023 году. Предполагается, что они примут участие во второй встрече лидеров США и стран Тихого океана.

Там стороны смогут "продолжить обсуждение вопросов укрепления американо-тихоокеанского сотрудничества по общим приоритетам, в том числе борьбу с климатическим кризисом, укрепление торгово-экономических связей, содействие морской безопасности, продвижение устойчивого и инклюзивного развития и увеличение взаимодействия между людьми".

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не поедет на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - Австралия, Индия, США, Япония), который состоится 24 мая в Сиднее, из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США и вернется в Вашингтон после саммита Группы семи, который пройдет в Хиросиме 19-21 мая. Ранее планировалось, что после саммита G7 Байден направится в Австралию для участия во встрече руководителей стран Четырехстороннего диалога по безопасности в Сиднее, а по пути сделает остановку в Папуа - Новой Гвинее.

Там Байден должен был встретиться с премьер-министром страны, а также лидерами государств - членов Форума тихоокеанских островов. Байден должен был стать первым американским президентом, посетившим Папуа - Новую Гвинею. Ожидалось, что Вашингтон и Порт-Морсби подпишут соглашение о сотрудничестве в области обороны.