Столтенберг: поставки Киеву западных истребителей будут обсуждаться на встрече НАТО в июне

При этом генсек Североатлантического альянса указал, что "не менее важным, чем поставка оружейных платформ, является их обслуживание"

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос поставок Украине западных истребителей будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

"Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили боевые самолеты, хотя и старые МиГ-29 советской разработки. По вопросу о том, нужны ли современные западные истребители, мы постоянно консультируемся как в НАТО, так и с Украиной", - сказал Столтенберг. "Я ожидаю, что этот вопрос также будет обсуждаться в июне на встрече министров обороны НАТО", - подчеркнул он.

При этом генсек Североатлантического альянса указал, что "не менее важным, чем поставка оружейных платформ, является их обслуживание." "Это включает в себя огромное количество боеприпасов и запасных частей, а также круглосуточное техническое обслуживание", - резюмировал Столтенберг.