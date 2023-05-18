18 мая, 11:38
Военная операция на Украине

Генсек ОДКБ заявил, что ситуация в Восточной Европе будет определяться результатами СВО

Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что на западном направлении ситуация остается "перманентно сложной", наращивается военная инфраструктура НАТО

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Ситуация в Восточной Европе будет определяться результатами специальной военной операции (СВО) и последующими мирными переговорами. Об этом в четверг на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

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"Состояние безопасности в Восточной Европе в целом будет определяться результатами специальной военной операции на Украине и последующими мирными договоренностями", - сказал он.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что на западном направлении организации ситуация остается "перманентно сложной".

"Наращивается военная инфраструктура НАТО, повышается интенсивность разведывательной деятельности Североатлантического альянса", - проинформировал Тасмагамбетов. 

Теги:
Тасмагамбетов, Имангали НургалиевичВоенная операция на Украине
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