Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны, что Украина должна стать членом альянса

По словам генсека альянса, "самая насущная задача" для НАТО - "помочь Киеву в военном конфликте"

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

"Я не могу предвосхищать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, чего он ждет от июльского саммита НАТО. "Они уже подчеркивали это на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре", - подчеркнул генсек. "Однако самая насущная задача сейчас - помочь Киеву в военном конфликте", - резюмировал Столтенберг.