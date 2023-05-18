18 мая, 11:44
Военная операция на Украине

Источник: "жест России" по зерновой сделке может стать последним, если ее не услышат

Он отметил, что если в Москве не получат гарантий выполнения своих требований, "второго 22 июля" не будет

АНКАРА, 18 мая. /ТАСС/. Продление на 60 дней зерновой сделки может оказаться последним, если не будут выполнены требования России о выполнении ее части стамбульских договоренностей в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

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"Продление сделки можно считать "жестом России" в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут, наконец, выполнены. Если Россию опять не услышат и в Москве не получат гарантий выполнения своих требований, второго 22 июля не будет", - сказал собеседник агентства. 

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