В Испании расследуют возможную покупку голосов по почте перед региональными выборами

Полицейские установили от 30 до 40 подозреваемых в мошенничестве

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Следственный суд в Испании начал расследование по факту возможного мошенничества при голосовании по почте в автономном городе Мелилья, расположенном на средиземноморском побережье Африки. Об этом сообщила в четверг телерадиокомпания Radiotelevision Espanola.

Голосование проходит в преддверии намеченных на 28 мая текущего года региональных и муниципальных выборов в разных автономных сообществах и городах Испании. Правоохранительные органы королевства заподозрили, что в Мелилье речь может идти о массовой покупке голосов по почте. В частности, полиция расследует возможное мошенничество с 10 тыс. голосов, что составляет почти 20% избирателей в этом автономном городе.

На данный момент полицейские уже установили от 30 до 40 подозреваемых. Со своей стороны провинциальная избирательная комиссия решила, что подданные, решившие проголосовать по почте, должны будут предъявить в Мелилье удостоверение личности в почтовом отделении, чтобы вручить конверт с бюллетенем. До настоящего момента было позволено, чтобы бюллетень на почту принес за проголосовавшего другой человек.