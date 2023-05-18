СМИ сообщили, что ВВС ФРГ испытывают сложности с истребителями Tornado

По данным Handelsblatt, также военно-воздушные силы Германии имеют дефицит боеприпасов

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Германии испытывают частичный дефицит материально-технической базы. Об этом заявил главнокомандующий этого вида войск Инго Герхартц в интервью, которое опубликовано в четверг на сайте газеты Handelsblatt.

Он напомнил, что через несколько часов после начала российской специальной военной операции на Украине германские самолеты уже патрулировали воздушное пространство на восточном фланге НАТО. "Мы можем быстро поднимать технику в воздух, но, разумеется, у нас есть и дефицит, - сказал Герхартц. - Чтобы поднять в воздух [истребитель] Tornado, нужно приложить немало усилий. На каждый час полета приходится почти 200 часов техобслуживания".

"Кроме того, наблюдается большой дефицит некоторых боеприпасов, речь не о качестве, а о количестве", - добавил он.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Эксперты в ФРГ неоднократно говорили, что улучшения материально-технической базы Бундесвера с тех пор добиться не удалось.