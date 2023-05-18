18 мая, 15:14
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку опровергли сообщение Еревана о минометном обстреле позиций армянской армии

Минобороны Армении ранее сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армии республики в районе села Норабак

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана в четверг опровергло сообщение Еревана о минометном обстреле позиций Вооруженных сил Армении на границе.

"Распространенная противником информация о том, что подразделения азербайджанской армии 18 мая якобы подвергли обстрелу из миномета позиции Вооруженных сил Армении являются ложью, категорически ее опровергаем", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из миномета позиции армии республики в районе села Норабак Гегаркуникской области. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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