Министр обороны Британии подтвердил, что Украина начала использовать ракеты Storm Shadow

ВСУ ранее нанесли по территории ЛНР несколько ударов при помощи ракет этого типа

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Украина начала применять поставленные Великобританией дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом в четверг сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом в Лондоне, которую показывал телеканал Sky News.

"Как я понимаю, они (ракеты) были применены после того, как мы объявили об их передаче Украине", - сказал глава британского военного ведомства.

11 мая Уоллес подтвердил факт передачи Лондоном Украине авиационных ракет Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. За прошедшую неделю ВСУ нанесли по территории Луганской Народной Республики несколько ударов при помощи ракет этого типа. В результате обстрелов получили повреждения гражданские объекты и пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.