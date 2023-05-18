США заявили о готовности приблизить Сербию к евроатлантическому сообществу

Вашингтон стремится развить более тесные связи с сербским народом, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы помочь Сербии стать ближе к евроатлантическому сообществу и США, Вашингтон стремится развить более тесные связи с сербским народом. Об этом заявил в четверг советник Госдепартамента Дерек Шолле на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"История наших [отношений] была очень сложной, отношения были непростыми. Тем не менее, в наших интересах помочь Сербии полностью реализовать свой потенциал и стать ближе к евроатлантическому сообществу и к Соединенным Штатам", - сказал он. Шолле утверждал, что Сербия сейчас якобы сталкивается с серьезными проблемами, в том числе с коррупцией и "подпитываемой Россией дезинформацией". В этой связи, продолжил он, США "стремятся к усилению партнерства с Сербией и развитию более тесных связей с сербским народом".

В то же время Шолле указал, что европейские устремления Сербии не осуществятся до тех пор, пока Белград и Приштина "не разрешат свои разногласия". В этой связи представитель Госдепа отметил, что США поддерживают диалог между Сербией и непризнанным Косово, инициированный Евросоюзом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провальными прошедшие 2 мая в Брюсселе переговоры президента Сербии Александара Вучича с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти. По ее словам, в ЕС снова позволили Приштине продолжить саботаж своего обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). В этой связи дипломат указала, что в Брюсселе "ратуют на словах за территориальную целостность государств, а на деле продвигают отрыв части территории от Сербии".

Брюссельские соглашения о нормализации отношений сторон были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано ССМ - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.