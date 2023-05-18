Законодатель США заявила о решении поставить в Конгрессе вопрос об импичменте Байдена

Марджори Тейлор Грин считает, что Джо Байден не способен выполнять обязанности президента страны

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) намерена инициировать в Конгрессе процедуру импичмента президента США Джо Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны. Об этом она заявила в четверг в ходе пресс-конференции.

"Самым серьезным образом я объявляю о намерении сегодня представить положения импичмента президента США Джо Байдена - главы исполнительной власти, которая ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением этой страны", - сказала Тейлор.

"Его политика, распоряжения и заявления касательно южной границы нарушили наши законы и разрушили нашу страну, - убеждена Грин. - Байден грубо нарушил свой конституционный долг и представляет собой непосредственную угрозу нашей национальной безопасности". По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США, ему должен быть объявлен импичмент.