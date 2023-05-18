Асад прибыл в Джидду для участия в арабском саммите

По данным Al Arabiya, сирийский лидер впервые с 2010 года примет участие в совещании на высшем уровне арабских государств

БЕЙРУТ, 18 мая. /ТАСС/. Сирийский лайнер с президентом Башаром Асадом на борту приземлился в четверг в городе Джидда, где в пятницу состоится саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, сирийский лидер впервые с 2010 года примет участие в совещании на высшем уровне арабских государств.

Как ожидается, Асад встретится в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и будет принят во дворце королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

7 мая Советом ЛАГ в Каире было принято решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Членство Дамаска в Лиге было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля большинство арабских государств пошло на сближение с Сирией и оказало ей значительную гуманитарную помощь.

Прибывший в понедельник в Джидду сирийский министр иностранных дел республики Фейсал Микдад принял участие в заседании Совета ЛАГ перед региональным саммитом. Он заявил, что Сирия "перевернула страницу прошлого и стремится к всестороннему развитию отношений с арабскими странами".

"Мы приветствуем любую роль арабских братьев в послевоенной реконструкции и рассчитываем на их эффективное содействие возвращению сирийских беженцев на родину", - подчеркнул министр.