Молдавия в ООК потребовала провести разбирательство инцидента с георгиевской лентой

Молдавская сторона считает действия российского военнослужащего "провокацией"

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье потребовала провести разбирательство инцидента, связанного с демонстрацией российским военнослужащим запрещенной в стране георгиевской ленты. В распространенном в четверг заявлении делегации отмечается, что молдавская сторона считает эти действия "провокацией".

"Настаиваем на проведении разбирательства в рамках ОКК и Объединенного военного командования. <…> О принятых мерах в отношении данных военнослужащих проинформировать ОКК", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел 7 мая после церемонии перезахоронения останков советских воинов на мемориале "Шерпенский плацдарм", где сотрудники молдавской полиции из-за георгиевской ленты около часа удерживали машину полковника Вооруженных сил РФ Дмитрия Гришина. Ситуацию урегулировали только после приезда группы военных наблюдателей совместных миротворческих сил. Как пояснили корреспонденту ТАСС представители российской делегации в ОКК, военнослужащие миротворческих контингентов подлежат юрисдикции только своих стран. Их нельзя останавливать, задерживать, привлекать к какой-либо ответственности.

Молдавская сторона считает, что военные должны придерживаться "согласованной формы одежды", и назвала поведение полковника "вызывающим".

Российские миротворцы были введены в зону конфликта на основании подписанного с Молдавией соответствующего соглашения 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. Российские военные более 30 лет поддерживают мир в регионе вместе с миротворцами Молдавии и Приднестровья. Руководство операцией осуществляет ОКК, в которую входят делегации России, Молдавии и Приднестровья.

Решение о запрете георгиевской ленты принято проевропейскими властями Молдавии в начале прошлого года. Однако в апреле нынешнего года Конституционный суд Молдавии постановил, что применять наказание можно лишь в том случае, если правоохранительные органы смогут доказать использование символа с целью пропаганды войны и агрессии. Запрет вызвал осуждение жителей Молдавии, которые традиционно массово принимают участие в праздничных мероприятиях в День Победы.