НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что ее целью является полное перевооружение страны по западному образцу

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне, которую транслировала пресс-служба альянса.

"На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса также подчеркнул, что вторым важнейшим решением саммита в Вильнюсе станет утверждение дальнейших мер по милитаризации Европы. В частности, страны НАТО должны обязаться продолжить повышение оборонных расходов и на юридическом уровне сделать 2% ВВП не целевым, а минимальным показателем для своих военных расходов. "Я ожидаю, что страны НАТО примут новые инвестиционные обязательства, отталкиваясь от 2%", - сказал Столтенберг.

Главным поставщиком вооружений для стран НАТО и их партнеров является военно-промышленный комплекс США. Тем временем ЕС занимается милитаризацией европейской промышленности, сосредоточившись на наращивании производства боеприпасов. Еврокомиссия уже приняла решение выделить из бюджета ЕС €500 млн и до €1 млрд из Европейского фонда мира на стимулирование производства снарядов и ракет.

Работу по расширению военных заводов в Европе курирует еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, ближайшей целью стран ЕС является задача довести выпуск снарядов до 1 млн в год. Он также подчеркивает во всех своих выступлениях, что Еврокомиссия дает гарантии европейскому бизнесу, что спрос на ракеты и снаряды не упадет в обозримом будущем.