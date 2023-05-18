18 мая, 16:13,
обновлено 18 мая, 16:31
Военная операция на Украине

НАТО поддержала передачу Украине крылатых ракет и подготовку летчиков

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. НАТО приветствует поставки на Украину крылатых ракет и начало обучения украинских летчиков для применения западных самолетов. Об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне, которую транслировала пресс-служба организации.

"Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских летчиков для использования западных истребителей", - сказал Столтенберг.

Он также пообещал, что лидеры НАТО примут на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу полного перевооружения Украины. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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