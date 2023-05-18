США намерены вводить санкции против тех, кто подрывает целостность Боснии и Герцеговины

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что его страна сосредоточена на серьезных вызовах в Боснии и Герцеговине

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вводить санкции против тех, кто стремится подорвать целостность Боснии и Герцеговины. Об этом в четверг заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Мы продолжаем поддерживать активные действия ЕС по сохранению суверенитета, территориальной целостности и многоэтнического характера Боснии и Герцеговины. Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции против тех, кто во всем регионе (Балканы - прим. ТАСС) угрожает или подрывает эти институты Боснии и Герцеговины, [подтвержденные] Дейтонским мирным соглашением", - сказал он.

"Мы сосредоточены на серьезных вызовах в Боснии и Герцеговине. Спустя 28 лет после Дейтона (Общее рамочное мирное соглашение по Боснии, Дейтонское соглашение - прим. ТАСС) в Боснии и Герцеговине все еще царит мир, но <...> это очень непростой мир, - заявил в свою очередь советник Госдепартамента Дерек Шолле. - Повсеместная коррупция, отступление от демократии, рост провокационных заявлений от этнонационалистических лидеров. Это глубоко тревожит и подрывает основы Дейтонского соглашения. Мы ясно дали понять, что выступаем против таких действий и они будут иметь последствия".

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик ранее заявил, что республика будет развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США, продолжать свой путь в Европейский союз, при этом не вступая в НАТО. Такая позиция Додика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в НАТО вызывает огромное раздражение на Западе. Ранее против него уже были введены санкции США и Великобритании.