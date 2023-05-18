Британия и Япония высказались за единый подход Группы семи к Китаю

Стороны условились, что КНР стоит воспринимать как страну, представляющую системный вызов

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания и Япония согласны с тем, что у Группы семи (G7) должен быть единый подход к Китаю, который стоит воспринимать как страну, представляющую системный вызов. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства Риши Сунака по итогам его переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой.

Встреча прошла в городе Хиросима, где в пятницу открывается трехдневный саммит неформального объединения семи экономически развитых стран мира и Евросоюза. "Премьер-министр [Сунак] и премьер-министр Кисида сошлись во мнении о важности того, чтобы у G7 был единый подход к Китаю, который признавал бы, что Китай представляет собой системный вызов для нашей коллективной экономической безопасности и региональной стабильности", - отмечается в заявлении.

Как ранее писала газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских официальных лиц, страны Группы семи спорят по поводу того, упоминать ли Китай в итоговых документах саммита. Якобы европейские чиновники предпочитают избегать антикитайских заявлений, на которых настаивает Вашингтон. Они полагают, что более разумным способом изменить поведение Китая будет взаимодействие с ним, а не публичная критика. По оценке издания, многое в этом отношении будет зависеть от Кисиды.

Тема Украины

Премьеры Великобритании и Японии также затронули тему украинского кризиса, в том числе "продолжающуюся военную поддержку" Киева, "долгосрочную поддержку, направленную на восстановление Украины и ее защиту от будущих угроз". "Они сошлись во мнении, что G7 должна возглавлять международную работу по привлечению России к ответственности за ее действия и по поддержке Украины в достижении справедливого и долгосрочного мира", - сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит в Хиросиме приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и Тайваня, в Индо-Тихоокеанском регионе, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.