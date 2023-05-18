Глава МИД Ирана надеется на возобновление диалога между сторонами конфликта на Украине

Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил это с генсеком ООН Антониу Гутерришем

ТЕГЕРАН, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в четверг телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.

Согласно сообщению, в беседе глава иранского МИД выразил надежду на возобновление диалога между сторонами конфликта на Украине, который приведет к установлению мира.

Абдоллахиян и Гутерриш обсудили также события на международной и региональной аренах, в том числе в Йемене, Афганистане и Сирии, а также коснулись вопроса сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии.