США заявили о поддержке прямого диалога Азербайджана и Армении

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател сообщил, что его страна поддерживает этот диалог вне зависимости от того, где идут переговоры

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. США поддерживают прямой диалог Азербайджана и Армении вне зависимости от того, где идут переговоры. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя запланированную на 25 мая в Москве встречу азербайджанского президента Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы приветствуем сообщения о том, что стороны намерены продолжать обсуждения. Повторю, мы убеждены, что мир в пределах досягаемости и что прямой диалог - ключ к решению этих проблем. Прямые переговоры между сторонами принципиально важны, и мы рады, что они ведутся, где бы они ни проходили - в Арлингтоне (американский штат Вирджиния - прим. ТАСС), Брюсселе или Москве", - отметил он.

Пател не дал прямого ответа на вопрос, ведутся ли между Москвой и Вашингтоном "закулисные переговоры" по этому вопросу. "Не вдаваясь в детали дипломатических отношений, могу сказать, что одна из причин, по которой мы сохраняем двусторонние отношения с Россией даже в период огромного давления, - это, конечно же, стоящий перед нашими странами ряд вопросов, которые мы должны со всей ответственностью соответствующим образом обсудить", - сообщил он.

Патела также спросили, пытался ли старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луис Боно связаться с российской стороной. "Он по-прежнему серьезно включен в это дело. Я не буду касаться конкретных звонков по дипломатической линии. Повторю, мы считаем конструктивными переговоры, проведенные в Арлингтоне в начале мая", - ответил представитель американского Госдепартамента.