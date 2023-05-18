На Кубе заявили, что санкции делают сотрудничество Москвы и Гаваны особенно необходимым

Вице-премьер Рикардо Кабрисас поблагодарил Россию за поддержку в противодействии блокады со стороны США и поставляемую гуманитарную помощь

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Экономическое и политическое сотрудничество между Кубой и Россией становится все более актуальным в контексте усиления санкционного давления на обе страны со стороны Запада. Об этом в четверг заявил вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас.

"Обе наши страны сталкиваются с экономическими санкциями, введенными со стороны западных центров силы. В это время усиливается необходимость укреплять наши отношения в контексте стратегического партнерства и союзничества, выстраивать новые взаимовыгодные связи и продолжать вести политический диалог на высшем уровне", - заявил он на открытии заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Кабрисас поблагодарил РФ за поддержку карибской республики в противодействии блокаде со стороны США и за поставляемую гуманитарную помощь, а также выразил надежду на увеличение экспорта кубинских товаров на российский рынок.

По словам вице-премьера, визиты российских представителей на остров в этом году подтверждают намерения расширения сотрудничества. "Во время визита на Кубу помощника президента России Максима Орешкина были представлены и проанализированы более 15 проектов и конкретных предложений инвестиций в секторах возобновляемой энергии, сахарной промышленности, горнодобывающей промышленности, авиаинфраструктуры и туризма. 10 из них были зафиксированы в совместном Меморандуме о взаимопонимании по реализации Российско-кубинской инвестиционной инициативы", - добавил Кабрисас.

Орешкин посетил Гавану в начале мая в сопровождении делегации российских предпринимателей и чиновников. В ходе поездки он встретился с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем и Кабрисасом. В апреле с официальными визитами республику посетили министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы и Национальной ассамблеи народной власти Кубы наметили несколько направлений сотрудничества, которое теперь будет развиваться не только на законодательном уровне, но и силами конкретных министерств. В число приоритетов вошли безопасность и энергетика.