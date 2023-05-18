18 мая, 18:22
Столкновения в Судане

Командующий армией Судана издал приказ об амнистии сложивших оружие членов спецназа

В распоряжении говорится, что этот шаг членов спецназа "будет означать включение их в ряды вооруженных сил с момента уведомления"

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Командующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал в четверг приказ об амнистии всех членов отрядов сил быстрого реагирования (спецназа), которые сложат оружие. Приказ опубликован в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

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"Командующий армией [Судана] издал приказ об амнистии всех офицеров и рядовых сил быстрого реагирования, кто сложит оружие", - говорится в распоряжении главы ВС страны. Указывается, что этот шаг членов спецназа "будет означать включение их в ряды вооруженных сил с момента уведомления".

Ранее суданская армия неоднократно предлагала участникам формирований спецназа сложить оружие и перейти на сторону армии. Однако до сих пор вооруженные силы не давали официальных гарантий относительно дальнейшей судьбы и воинской службы офицеров и солдат сил быстрого реагирования. 

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