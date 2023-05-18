Норвегия удвоит с лета число инструкторов, обучающих украинских военных

Таким образом королевство стремится расширить свой вклад в миссию Евросоюза по обучению военнослужащих ВСУ

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Норвегия удвоит количество инструкторов, обучающих украинских военных. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

"Начиная с этого лета Норвегия удвоит число наших инструкторов в операции Interflex", - приводятся слова министра в заявлении, опубликованном в четверг на сайте правительства.

1 декабря власти Норвегии заявили, что намерены в 2023 году увеличить число инструкторов по военной подготовке украинских солдат "с 75 до 150". Таким образом королевство стремится расширить свой вклад в миссию Евросоюза по обучению украинских военных.

Interflex - созданная Великобританией программа подготовки украинских военных. Помимо Британии, в ней принимают участие 12 стран.